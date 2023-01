Joven le pide consejos a su papá y él le dice que su novio la engaña: "Así somos todos los hombres"

Muchas personas consideran que los mejores consejos vienen mejor si son de sus propios padres. Sin embargo, esto no siempre suele ser así y ese es el caso de una joven quien se hizo viral a raiz de los comentarios de su padre.

Papá le dijo a su hija que su novio la estaba engañando

Una Tiktoker inició un video indicando que le iba a pedir consejos a su papá, ya que su novio no le estaba contestando. Pero la muchacha jamás imaginó que se iba a soprender ante la respuesta que le iba a brindar su progenitor.

“Broma a mi papá. Le digo que mi novio no me contesta para que me aconseje” fue la descripción con la que subió el video a su cuenta de TikTok.

“Seguro te está engañando así somos todos los hombres. Háblale por teléfono para ver con quién está. No seas ciega” se le escucha decir al señor. Luego de esta respuesta, la hija fingió que marcaba al celular de su novio para ver qué más le decía su papá.

El video tiene millones de vistas en TikTok

La chica fingía que hablaba con él mientras que el señor le decía que le preguntara en donde y con quién estaba. El padre al ver que el novio no le quería decir dónde estaba, le dijo a su hija que le haga videollamada. Finalmente, la joven le dijo que estaba en su casa, pero el señor no se quedó tranquilo y pidió que lo pongan en altavoz para escuchar lo que pasaba alrededor.

La publicación ha sido tendencia en los últimos días en dicha red social por la cantidad de interacciones que tuvo con los usuarios. “Con ese papá para qué quiero enemigos”, “Yo quiero que tu papá me adopte”, fueron algunos de los comentarios.