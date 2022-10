Joven salpica cerveza en el rostro de una chica tras jugar con el vaso en su cabeza

A veces las cosas no salen como un pensaba que saldrían. Eso fue lo que tuvo que aprender una joven en una fiesta, ya que intentó hacer una especie de baile con un vaso de cerveza sobre su cabeza, pero no fue como ella esperaba y terminó salpicando a una persona.

La chica fue encarada por unos breves minutos por su descuido y pudo continuar disfrutando de la noche con sus amigos. El video sería publicado en la plataforma china TikTok por uno de los presentes, pero gracias a los cibernautas, ya es el contenido viral de esta semana.

Por sacar los 'pasos prohibidos'

La usuaria '@nattrioux' sería la encargada de presenciar todo el hecho. Ella fue junto con un grupo de amigos a una discoteca para poder pasar un buen rato con ellos. La noche de fiesta de los jóvenes estaba muy entretenida y alegre, entonces una de ellos decidió que quería demostrar alguno de sus pasos de baile a sus compañeros, para así animar más el ambiente.

En ese momento, la muchacha demostró su equilibrio y se colocó un vaso de cerveza sobre su cabeza. Sin embargo, todo salió mal y el recipiente se cayó al piso, lo cual provocaría que algunos de los presentes ubicados en la parte de atrás sean bañados por la bebida alcohólica.

Una de las asistentes se acercó a la joven para poder recriminarla por lo sucedido pues parecía muy molesta. Más tarde, se aclararía que no había sido así, y que la otra mujer le indicó que no había problema y siga disfrutando de la fiesta.

La amiga de la bailarina pudo grabar todo y lo subió a su cuenta de TikTok, donde ya cuenta con 1.5 millones de visualizaciones y más de 127.5 mil 'me gusta'. "No pasa nada, no pasa nada", "Parece que estuviera cabreada pero no", "No pasa nada tía te perdono", "Que buena onda", fueron los comentarios dejados en el clip viral.