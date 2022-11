Joven se emociona hasta las lágrimas luego que su novio le dijera esposa en público

Una pareja protagonizó uno de los videos tendencia de la semana por el insólito gesto que tuvo la novia al ser llamada "esposa" en un lugar público. El clip de @callmedaniel llegó a más de 200 mil vistas.

Joven le dice 'esposa' a su novia y genera tierna reacción

El video captó el preciso momento en el que un joven se refiere a su novia como "esposa", acción que causó que la mujer se enterneciera y le brillaran los ojos. Sucedió mientras estaban almorzando en un restaurante

Lee también: Gatos se pelean y terminan destruyendo nacimiento de Navidad

“¿Será que me puedas traer a mí y a mi esposa una picaña, por favor?”, se le escuchó decirle al trabajador del local. Tras esto, la mujer se comenzó a reír de una manera muy nerviosa y luego se vio que quiso llorar de la emoción.

Novio habría planeado todo

Todo fue planeado por parte del novio, ya que él mismo grabó la escena en el momento en el que el camarero se acercó a tomar la orden, “Esta es la reacción de mi esposa cuando la llamé mi esposa en público”, se lee en la descripción.

El usuario confesó que la reacción de su novia lo emocionó mucho, ya que era algo que no se esperaba: “Fue una reacción muy inesperada de su parte, por lo cual me hace sentir tan feliz verla llena de emoción. Te amo tanto, mi amor”.

Lee también: Mujer interrumpe concierto para exigir que le devuelvan su celular

Por otro lado, la joven se pronunció en la publicación y le dedicó unas palabras a su pareja: “De verdad ayer fue un día tan hermoso a tu lado, no pensé que me anduvieras grabando, pero quiero que sepas que quiero estar a tu lado el resto de mi vida, y espero seguir cumpliendo muchos más años a tu lado, eres el hombre de mi vida, no lo olvides”, afirmó la mujer.