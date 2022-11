Joven se realiza vasectomía y genera debate en las redes sociales: "Tengo 26 y no quiero hijos"

Un creador de contenido generó gran debate en las redes sociales tras revelar que, a sus 26 años, había decidido hacerse la vasectomía para no tener hijos.

Tiktoker causa debate tras someterse a vasectomía

El usuario @kafeih93 mostró, a través de un video, el procedimiento de vasectomía al que se sometió. Pero, lo que más sorprendió a los usuarios fue la edad en la que se lo realizaba: 26 años.

"Me hice la vasectomia", fue el título que le puso el joven al video donde mostraba el establecimiento de salud en México que le haría el procedimiento, los papeleos previos a él y cómo se sometería a una intervención sin utilizar bisturí.

"Llegando te dan un número (de orden) y, después una plática acerca de los cuidados y procedimientos, te entregan una hoja para que pongas tu información y leas el procedimiento", narra a través de la voz de Tiktok.

Kafei también contó que los nervios le ganaron pero que al final todo salió bien. "Estuve tan nervioso que cuando terminó la operación me dieron ganas de llorar"









Usuarios generan debate tras radical decisión

Como era de esperarse, el clip de Kafei se viralizó en Tiktok, llegando a ser tendencia y generando todo tipo de dudas en los comentarios. Se generó un cierto debate entre quienes catalogaban a Kafei de inmaduro e impulsivo y otro grupo que decidió felicitarlo por tomar responsabilidad en su vida sexual.

"Muy joven aún para algo tan importante en la vida. Con el paso de los años, aunque no creas, puedes cambiar de manera de pensar.", "Que sentido tiene tu vida en poder crear, generar y crear un patrimonio si no vas a tener herederos a quien dejárselos?", "a la gente le molesta que un adulto de 26 años decida que no quiere hijos pero no piensa nada de un chico de 18 votando por el futuro del país" Fueron algunos de los comentarios.