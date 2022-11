Jóvenes van al concierto de Bad Bunny y les cae un dron en la cabeza

Bad Bunny se encuentra visitando países de Latinoamérica como parte de su gira Bad Bunny World's Hottest Tour y estuvo este último fin de semana en Argentina. En el concierto, dos mujeres pasaron un gran susto cuando un dron les cayó en la cabeza.

Les cayó un dron en la cabeza

El puertorriqueño se presentó en el Estadio Vélez Sarsfield ante más de noventa mil asistentes. Sin embargo, dos jóvenes pasaron un incómodo momento cuando un dron les cayó encima.

El usuario de TikTok @davidcaceres612 registró el momento, pues sucedió muy cerca de donde estaba. En las imágenes, se puede ver el momento exacto en el que el dron cae y termina enredado en el cabello de las dos chicas.

También se puede ver como el personal de seguridad del evento intenta ayudarlas, aunque el aparato se ve muy enredado entre las cabezas de las chicas.

“Por suerte no tuve ninguna lesión, solamente me arrancó un poco de pelo porque no podían desenredármelo”, dijo una de las afectadas. “Me enojó un poco porque tampoco se disculparon”, agregó.

El momento se hizo viral en redes sociales

El clip logró hacerse viral superando las 43 mil reproducciones y recibió más de 4 mil ‘me gusta’. Asimismo, el incidente generó las críticas de los usuarios, quienes aclararon que el dron estuvo sobrevolando durante todo el concierto y que al parecer estaba siendo manejado por la productora del show.

“Justamente por eso está prohibido el uso de drones sobre público”; “probabilidades una en un millón”; “Si es de la producción buena demanda”, fueron algunos comentarios,

Por otro lado, las jóvenes perjudicadas confirmaron que la producción les regaló entradas para el segundo concierto a modo de disculpas.