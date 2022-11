¡La belleza cuesta! Mujer se pega las orejas con silicona para participar en concurso

Los certámenes de belleza obligan a las modelos a tomar algunas medidas para poder lucir lo mejor posible y convencer al jurado de seguir en competencia. Uno de los secretos de las modelos fue revelado en un video de TikTok, donde se ve a una mujer pegándose las orejas con silicona.

El secreto de los certámenes de belleza

En el video publicado por el usuario Néstor Domínguez (@nestorgal) se puede ver como una modelo se unta pegamento detrás de la oreja derecha con una brocha y la fija en su rostro, mientras que la oreja sin adhesivo sobresale de su rostro.

Con solo unas gotitas de pegamento, obtuvo un resultado que sorprendió a muchos internautas y el video se volvió viral en TikTok. “Cosas turbias que se hacen en los certámenes”, se puede leer en la descripción de la publicación que supera los 30 millones de reproducciones.

La reacción de los usuarios

El video publicado por Néstor Domínguez alcanzó los 588 mil ‘me gusta’ y obtuvo más de 3 mil comentarios en la publicación.

Algunos usuarios compartieron anécdotas similares, mientras que otros aseguraron que era normal en esos certámenes y le recomendaron a la modelo utilizar Otostick, que fácilmente se puede encontrar en la farmacia.

“Pero si es una mujer bella”, “Te imaginas que se le despegue una oreja a mitad de presentación”, “Eso es porque no conocen Otostick”, “Yo tengo las orejas pegadas y para las fotos me ponían algodón detrás de las orejas para que se vieran”, “Yo no estoy en certamen y me pegue la nariz para que se viera más cerrada, nunca lo hagan”, “Es de lo más normal en certámenes de belleza”, “Era yo hace algunos años, menos mal me operé las orejas”, comentaron algunos usuarios.