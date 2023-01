La triste confesión de una joven que no tiene amigos en el trabajo y debe comer sola en el baño: “Me siento como una carga”

Una mujer confesó vivir una auténtica pesadilla en su centro de trabajo. A través de la plataforma Mumsnet, la joven compartió sus problemas de autoestima y las razones por las que no puede acercarse a sus compañeros en la oficina. Su historia se hizo viral y conmovió a cientos de usuarios.

El desgarrador testimonio

La joven contó que cada vez que es la hora del almuerzo, todos sus colegas se van juntos y ella no puede unirse a ellos. “Realmente me cuesta invitarme a mí misma/acompañarme porque me siento como una carga/no querida”, contó.

Además, dijo sentirse muy avergonzada y no quería estar sola en el comedor. Así que eligió almorzar y pasar su tiempo libre en un baño. “Mi trabajo está cerca del centro de una ciudad, así que pasé mi almuerzo yendo a un baño público para perder el tiempo, luego caminando hasta el siguiente grupo de baños públicos, y así sucesivamente solo para perder el tiempo”, confesó.

La mujer confesó que una vez intentó ir al comedor, pero tenía verguenza que sus compañeros la vean sola. “Me sentí tan avergonzado de que mis colegas me vieran que fingí estar ocupado hablando por teléfono, pero no tenía a quién llamar, así que llamé al consultorio de mi médico sabiendo que habría un larga cola y me senté en la cola un rato antes de colgar”, escribió la usuaria.

Recibió el apoyo de los usuarios

La joven dijo estar muy triste por su situación actual. No obstante, la mayoría de usuarios se solidarizaron con ella y le enviaron sus muestras de apoyo.

“Ve a una tienda para echar un vistazo, toma una ruta que no conoces para cambiar de escenario y no te vuelvas a sentir triste”, aconsejó un usuario. Mientras que otro sijo sentirse identificado con la muchacha: “Aprendí con el tiempo que en realidad me encanta almorzar solo, para reiniciar y relajarme”.