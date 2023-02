¡La venganza es dulce! Joven peina a su mamá de la misma manera que ella lo hacía cuando era niña

Como dicen todo se paga en esta vida y eso lo saben bien unas muchachas quienes decidieron peinar a su madre al mismo estilo en que la progenitora lo hacía cuando eran pequeñas.La curiosa ‘venganza’ de las jóvenes ha ganado gran popularidad en la red social china, en donde los cibernautas calificaron el hecho como una ‘curación terapéutica de traumas’.

Lee también: Dos mujeres ebrias se pelean por el amor de un joven en plena vía pública: "Ese hombre es mio"

Peinado al estilo ‘mamá’

A través de la cuenta de TikTok @kimberlytovar97, miles de usuarios fueron testigos del gracioso momento de unas jóvenes en contra de su madre, pues tilizando tanto un peine como un vaso de agua, las jóvenes se animaron a cepillar el cabello de su mamá a lo antaño.

Y es que la señora acostumbraba peinar a sus herederas de una manera ruda, pero, en especial, llamándoles la atención por su desordenada cabellera, razón por la cual tuvieron que pasar muchos años para que sus hijas obtengan la revancha.

“No te muevas, y no quiero que estés peleando, porque sino te voy a llevar al baño, cuando te mueves más, más te estiro. ¡No te muevas! Te estoy diciendo. Ya te dije, ¿me oíste?”, le dijo la joven a su madre, imitando la forma de peinar que ella tenía cuando eran niñas.

“Parece que nunca se bañan ustedes, yo no sé cómo pueden estar así, y quiero que limpies el cuarto cuando regrese, sino no te vuelvo a llevar a ninguna parte, no te muevas, mira lo chueco que salió, porque no te dejas amarrar”, expresó la señorita mientras peinaba a su mamá.

Lee también: Joven maquilla a su pareja peruana y la convierte en una venezolana: "Ahora es una chama"

Una terapia para traumas

Miles de cibernautas aprovecharon la oportunidad para postear sus respectivos comentarios. “Y todavía me daba con el cepillo en la cabeza”, “Me pareció terapéutico”, “De mi mamá no van a estar hablando”, “¿Todos tuvimos la misma mamá?”, fueron algunas de las reacciones más curiosas.