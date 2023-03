¡Lo barato sale caro! Turista uruguayo fue a comer a un restaurante de Brasil y terminó indignado por la cuenta: “Tengan cuidado”

Las redes sociales sirven, en muchos casos, para viralizar injusticias. Esto es precisamente lo que hizo una pareja uruguaya, que decidió usar su cuenta de TikTok para denunciar los cobros indebidos que se hacen en los restaurantes brasileros.

Les salió caro

Un usuario de TikTok (@yoniempedo) publicó un video sobre el periplo que pasó con su pareja en un restaurante brasilero. Según comentó, cada plato costaba 35 reales (un poco más de 25 soles), pero nunca se imaginó que la cuenta sería tan elevada por los cobros adicionales.

El muchacho uruguayo informó que le cobraron el 10% en propina y 16 reales (más de 11 soles) por los cubiertos. “Tengan cuidado, tengan en cuenta que te cobran la propina y los cubiertos”, mencionó el uruguayo muy mortificado por lo sucedido.

Indignación en los cibernautas

El clip, el cual tiene una duración de 24 segundos, se convirtió en tendencia en TikTok. Actualmente, el video cuenta con más de 600 mil reproducciones, 25 mil me gustas y 509 comentarios.

“A mí me llegan a cobran los cubiertos y me los llevo a casa”, “En Argentina también te cobran los cubiertos”, “Yo no pago propina, que las pague su jefe, no nosotros”, “La propina está perfecto que esté incluida”, “No deberían usar la palabra propina si esta es obligatoria, cargo de servicio y ya, si me cobran los cubiertos me los llevo”, son algunos de los comentarios que se pueden ver en el video.