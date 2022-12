Madre espera a su hijo en pijama después de concierto

¡Madre solo hay una! Una mujer se hizo viral en TikTok por explosiva reacción luego de descubrir que su hijo se escapó de casa para asistir a un concierto. El clip hizo que varios internautas recordaran su adolescencia y castigos impartidos por sus padres.

Mamá espera a su hijo después del concierto

Uno de los asistentes al concierto se percató de la presencia de esta señora en los exteriores del evento, así que decidió grabarla para ver qué pasaba. En el video que registró, se ve que una mamá está parada con su otro hijo esperando la salida de alguien.

Lee también: Madre pide pizza para ver a su hijo en su primer día de trabajo como delivery

Lo que quedó claro es que la señora estaba muy molesta y no le importó salir en pijama junto con su menor hijo. El rostro de la mujer y su postura hacían notar el fastidio que sentía en esos momentos. Sin embargo, no se supo si la mamá encontró a su hijo o no, ni cuál fue el desenlace de esa historia. El hecho ocurrió en la salida del Flow Fest que se realizó en México.

Usuarios abren debate en redes sociales

Lo cierto es que el video se hizo viral en la cuenta de TikTok del usuario que hizo la publicación. Recién lleva dos días de estar en dicha red social, pero han sido suficientes para superar las tres millones de reproducciones y tener miles de interacciones por parte de sus seguidores.

Lee también: Niño le pide a trabajadora de una tienda que se haga pasar por su mamá para evitar ser secuestrado

Y es que muchos de ellos se sintieron identificados con ambas personas. Por un lado, muchos decían que harían lo mismo que la señora y esperarían a sus hijos después de cada evento mientras que otros usuarios dijeron haber estado en la situación del hijo y que sus padres lo esperen al final de cada concierto.