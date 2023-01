Madre orgullosa de su hija porque aprendió a cocinar arroz: "No se te pegó nadita"

Las madres suelen ser protagonistas de distintos videos virales en Internet. Como el caso de una señora, quien se mostró incrédula al ver a su hija preparando arroz. La mamá de la joven le comentó que le salió perfecto, pues no ha cometido errores en la elaboración de la comida.

Lee también: Joven le pide permiso a su mamá para viajar por Año Nuevo y su respuesta causa risas entre los usuarios: “Me voy con la bendición de Dios”.

La muchacha grabó toda la escena y la subió a TikTok. El video se convirtió en tendencia en las redes sociales.

TikTok: Madre orgullosa

Yess Maldonado (con nombre de usuaria '@yessmaldonado1') tuvo una simple tarea y la cumplió: preparar arroz. La joven dejó la olla en la estufa para que su madre pueda probarlo. "Cuando tu mamá sabe que eres inútil y no te cree que ya sabes hacer arroz", se lee en la descripción del clip.

Cuando su mamá llegó a la casa, fue directo a la cocina y vio la olla con el arroz, por lo que decidió probarlo. Cuando dio la primera cucharada, se emocionó y llamó a su hija para felicitarla por prepararlo con éxito.

Lee también: Jovencita estalla de cólera luego de ser plantada por su novio: "Prefiere a sus amigos que a mí, me hizo perder 10 dólares".

"Hija, ya te quedó el arroz. Ya sabe... (risas) Te quedo así... No se te pegó y no se te batió. Ya sabes hacer arroz", dijo la progenitora de la muchacha. Su madre volvió a preguntar, ya que parte de ella tenía un poco de dudas. "No es cierto lo compraste", dijo. "No manches como lo voy a comprar", respondió Maldonado. La madre de la joven siguió degustando el arroz.

El video de TikTok cuenta con 198.7 mil 'me gusta' y 1.2 millones de reproducciones. "Mi mamá nunca me hablará así de bonito", "Felicidades, te graduaste", "El orgullo de toda mamá", son los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.