Madre revisa los celulares de sus hijos y recibe críticas en redes sociales: “Así es como manejo mi barco”

Algunos padres están dispuestos a cualquier cosa con tal de proteger a sus hijos. Este es el caso de Laura Muse, una joven madre oriunda de la ciudad de Greensboro, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, quien reveló a través de su cuenta de TikTok que revisa los celulares de sus hijos cada noche para evitar que se expongan a algún peligro en redes sociales, y dichos comentarios han generado críticas por parte de los internautas.

Revisión diaria

Laura relata que arropa a sus hijos todos los días, y luego toma el celular de Kylie, de 17 años, y Cohen, de 15 años, para verificar que se comporten de manera adecuada en sus redes sociales.

“Soy dueña de sus teléfonos, pago por ello. Puedo revisarlos cuando quiera”, mencionó la madre de 41 años a un medio norteamericano.

“La gente podría pensar que es una falta de respeto o una invasión de su privacidad, pero así es como manejo mi barco”, añadió Laura.

Polémica en redes

La madre también reveló que las revisiones telefónicas se ejecutan de manera inesperada, y que sus hijos ya se encuentran acostumbrados a ello.

“Si encuentro algo que es un problema, lo hablamos y lo convertimos en un momento de enseñanza. No soy perfecta, no espero que mis hijos sean perfectos, pero es importante vigilar las cosas”, explicó la madre estadounidense.

Lluvia de críticas

Ante esta situación, miles de usuarios mostraron su rechazo por el método de Laura, mientras que algunos se mostraron a favor de su técnica.

“Revisar el teléfono de tus hijos es una invasión de su privacidad y demuestra que no confías en ello, nunca más se abrirán contigo”, “Nunca he revisado sus teléfonos. Nunca me han dado razones”, fueron algunos de los comentarios más polémicos.