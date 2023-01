Madre “trolea” a su hija mandándola a comprar orejas de pollo “¿Qué te dijeron?”

Una mujer le jugó una broma a su hija adolescente al mandarla a comprar orejas de pollo junto a su hermanito. La madre de familia grabó el momento en el que la menor regresó a su casa confundida, diciéndole que no tenían el producto.

Broma a su hija adolescente

La usuaria de TikTok @nancyalvare publicó un video de la broma que le hizo a su hija adolescente. La mujer le pidió a su pequeña que fuera con su hermanito y le trajera orejas de pollo para cocinar el almuerzo.

La joven inocentemente acudió al mercado y pidió el producto, dándose cuenta de que su madre le había jugado una broma pesada.

Ansiosa por ver la reacción de su hija, la mujer subió al techo de su casa para visualizar su llegada y grabar el momento.

Cuando la chica apareció, la madre de familia se empezó a reír a carcajadas.

“¿Qué te dijeron?”, le preguntó, a lo que la menor respondió: “Que no tenían”.

La madre no contuvo la risa y quiso saber más detalles, por lo que le preguntó a su hijo menor que le contara con más detalles.

“¿Cómo le dijo Leonel?”, consultó la madre.

“Señora me da oreja de pollo”, “No hija no se vende”, relató el niño dándole pie a su madre a que se riera con más fuerza.

Finalmente, la menor renegando le dijo a su madre que ya se le hacía raro que le hubiera pedido conseguir orejas de pollo.

Usuarios aplauden a la madre de familia

El video de la madre de familia pidiéndole a su hija que vaya a comprar orejas de pollo acumula más de 7 millones de reproducciones. Los cibernautas aplaudieron el buen sentido del humor de la madre y contaron sus experiencias similares de la infancia.

“Señora qué buena broma”, “A mí me la hicieron con las patitas de pescado”, “Es lo bueno de tener hijos, uno se los bromea para hacerlos fuertecitos”, “Qué bárbara, cómo pudo hacer eso... ahora me ha dado la idea de jugársela a mi peque”, “No sé cómo aguantó la risa cuando se lo pidió”, “Si te pasaste de broma con tu hija, me contagiaste mucho con tu risa”, fueron algunos de los comentarios.

