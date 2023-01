¡Más vale tarde que nunca! Señora de 65 años acabó la secundaria luego de tres intentos

La tercera es la vencida es lo que dice el popular refrán. Y así lo demostró una mujer de 65 años, cuya historia se volvió viral en las redes sociales luego de haber terminado la secundaria en su intento número 3.

Sus profesores y compañeros se mostraron muy orgullosos de ella, pues era la que más se esforzaba.

La mujer lució feliz en el día de su graduación, donde posaba con una enorme sonrisa mientras sostenía su diploma.

Uno de sus maestros comentó que la van a extrañar, y que es un ejemplo para el resto de alumnos.

El gran logro de Mayte

Mayte Martínez es una mujer de 65 años que no tenía la secundaria acabada. Sin embargo, a pesar de su edad, decidió intentarlo por tercera vez. Ahora ella luce muy orgullosa con su medalla y diploma otorgados por la escuela de Naciones Unidas de Monte Grande.

"Esta mujer es un ejemplo para los más jóvenes que la ven en el aula. Nunca tuvo excusas, nunca faltó a clase, es la que más se empeña y la que más estudia, la verdad es que es un faro para sus compañeros", fueron las palabras de su profesor de Química Nicolás Bonino.

"Muchos obstáculos en mi vida, palos en la rueda, temores, pero intenté sobreponerme a cada cosa y haber llegado a graduarme en el secundario después de mi tercer intento es como mi Mundial. ¿Entiendes? No es mi tercera copa pero sí mi tercera oportunidad... y yo no la desaproveché", comentó Mayte.

Según lo que declararon los docentes y sus compañeros de turno nocturno con el medio El Clarín, Martínez era la que mas esfuerzo le ponía a la hora de estudiar, pues contaba con el carácter necesario para lograr su meta.

Mayte quisiera seguir estudiando

Mayte señaló que le encantaría seguir un año más, pero siente que puede abrirse más a la escritura y lectura, para poder seguir aprendiendo: "La pasé tan bien, pero ahora que tengo el secundario siento un embale bárbaro... Como que mis alas se extendieron y empiezo a volar... Y en ese vuelo puedo divisar todo lo que hay para crecer y formarme. Me gusta escribir, me gusta leer ficción, sólo quiero seguir estudiando para tener la libertad del saber".

¿Cómo llegó a terminar la secundaria?

Mayte contó que, luego de sufrir la perdida en un solo año de su esposo y sus padres en el 2005, decidió anotarse a la escuela Naciones Unidas. Sin embargo, abandonó el último año sin un motivo claro. En el 2022, decidió nuevamente terminar sus estudios, y a pesar que iba a matricularse en otra escuela, Naciones Unidas le dio la oportunidad de finalizar sus estudios con ellos a pesar de los años que habían pasado: "Al principio, como imaginaba, me costó acomodarme, pensá que volvía a las aulas, a estudiar 15 años después, siendo viejita y con las neuronas oxidadas. Una vez acomodada, no me paró nadie... Ir cada noche era un estímulo, me sentía una privilegiada de tener la oportunidad de poder hacerla. Quizá suene a una pavada, pero para mí era la asignatura pendiente más importante que necesitaba saldar", destacó la recién graduada.

La mujer de 65 años por fin pudo acabar la secundaria