Minino se escapa en pleno vuelo y azafata busca a su dueño: “Alguien perdió un gato”

Un gato se volvió viral en TikTok tras ser captado paseando dentro de un avión durante un vuelo en Estados Unidos. Y es que, el minino que se habría escapado del cuidado de su dueño acaparó todas las miradas de los pasajeros protagonizando un momento jocoso.

Buscando al dueño del gato

Los turistas que iban a bordo del vuelo de Dallas, Texas, a San Francisco, California el pasado 30 de diciembre grabaron el curioso momento en que un gato paseaba campantemente por los pasillo del avión y hasta saltaba de asiento en asiento.

El felino de color atigrado fue capturado por el área de primera clase. Una de las aeromozas lo cargó y empezó a interrogar pasajero por pasajero para llegar hasta su dueño.

“¿Alguien perdió un gato? ¿Alguien extraña a un gato?”, se le oye decir a la mujer mientras le ensañaba el animalito a los viajeros.

En el video publicado por el usuario de TikTok @david.hislop se puede ver que el animal se soltó de los brazos de la mujer y empezó a caminar a prisa hasta que finalmente, su dueño lo reconoció y sin decir palabra alguna lo cargó entre sus brazos hasta llevarlo a su asiento, provocando la risa de los presentes.

Usuarios reaccionan a video

El video del gato extraviado en pleno vuelo se volvió viral en TikTok y acumula más de 3 millones de reproducciones.

“Se sentía en clase bussines y su dueño lo lleva en económica”, “Amo a los gatos con todo mi ser”, “A mí casi me bajan del avión cuando se me escapó mi gato”, “El gato: de mejores lugares mi han sacado, Karen por qué me traes en económico si soy un gato de clase ejecutiva”, “Honestamente el gato suelto haría mi vuelo”, “El gato volador”, “Así no se agarra a un gato”, “El gato: ‘De mejores lugares me han sacado’”. “El michi: ‘Suéltame, humana, que yo tengo boleto premier’”, fueron algunos de los comentario.

