¡Madre responsable! Joven asiste a la universidad con su gatito escondido en su maleta [VIDEO]

Una jovencita acudió a la universidad con su gato escondido en su mochila. El épico momento fue captado en un video y publicado en la red social de TikTok. Los usuarios quedaron sorprendidos de ver que el profesor de la estudiante no lograra descubrir al gatito, y que este en todo momento se mostrara muy tranquilo.

Mamá gatuna

El peculiar hecho habría ocurrido en una universidad de El Salvador. La protagonista del video al parecer no habría querido dejar a su gato solo en su casa por lo que se las ingenió para llevarlo a su salón de clases y así juntos escuchar la materia que el docente estaba dictando.

En el clip se puede ver a la joven en un auditorio con su mochila en el suelo entreabierta. A simple vista nada ocurría, pero cuando la cámara enfocó la mochila pudo ver en el fondo la cara del michi que se mostraba un poco malhumorado.

El gatito color atigrado estaba completamente quieto como si supiera que no podía hacer ningún tipo de ruido ya que los descubrirían.

Gatito se quedó dormido

El TikTok del gatito escondido en una mochila dentro de un aula universitaria fue publicado por la @usuaria rmarialaura11 y hasta la fecha acumula más de 2.8 millones de reproducciones y miles de comentarios de cibernautas sorprendidos por la pasividad de su mascota.

“Cómo le haces para que este tan tranquilo mi gato ya estaría rasguñándome o maullando”, “Mis gatos jamás estarían tan tranquilos”, “El michi tú qué miras, mira tu clase”, “El michi universitario”, “El guarda espaldas infiltrado en la mochila”, “Luchamos para que haya guardería de gatos en las facus”, “El gato: Karen no me grabes vas hacer que me descubran”, comentaron.

No obstante, la tiktoker les contó que su michi era bastante diferente a otros gatos ya que se la pasó haciendo siesta en todo el tiempo que lo tuvo en la universidad.