Mujer acusa a empresas de productos estéticos causarle cáncer de útero

Una mujer estadounidense inició una demanda contra cinco empresas fabricantes de productos alisadores de cabello luego que un estudio revelara que las mujeres que utilizan estos químicos tienen más probabilidad de desarrollar cáncer de útero.

Le extirparon el útero

Jenny Mitchel reveló a medios locales que desde el 2000 empezó a plancharse el cabello y 20 años después le diagnosticaron cáncer de útero, una noticia que la hundió anímicamente, pues como parte de su tratamiento los médicos tuvieron que hacerle una histerectomía.

“No poder tener hijos ha sido lo más difícil con lo que he tenido que lidiar. Este es un sueño que siempre he querido”, confesó la afectada a A Good Morning America.

La mujer de 32 años señaló que en un inicio se mostró sorprendida con el diagnóstico ya que no tiene antecedentes familiares de cáncer. Sin embargo, todo cambió cuando se enteró de una importante noticia que según ella es la respuesta a toda su desgracia.

El estudio del que se avala

El Journal of the National Cancer Institute publicó un estudio (financiado por los Nationals Institutes of Health) en el que concluye que las personas que emplean con regularidad productos para alisar el cabello tienen más probabilidades de desarrollar cáncer de útero en relación con los que no.

Pese a que esta información no es del todo categórica, Jenny Mitchel se asesoró y una semana después de la publicación inició la demanda con el grupo de abogados de Ben Crump. Entre las compañías a las que acusa se encuentra L’Oreal.

La mujer alega que estos productos fueron los que le provocaron la enfermedad, ya que ella los usaba cuatro veces por semana.

“Ahora que tenemos este conocimiento (el estudio antes mencionado), tenemos esta información, nos corresponde traerlos. Tenemos que hacer de esto una crisis de salud pública”, recalcó.