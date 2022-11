Mujer cuenta que su jefa la mandó a su casa por trabajar con un vestido que “distraía mucho”

Una mujer se ha hecho viral en TikTok por el drama que pasó en su trabajo. Según contó, su jefa la mandó a su casa porque el vestido que traía llamaba mucho la atención.

Usuaria se quejó por la actitud de su jefa

La usuaria @notmariedee utilizó su cuenta en la red social china para dar a conocer su historia. Según comenta, se puso un vestido negro para ir a su centro de labores. De hecho, su jefa le indicó que le quedaba muy bien; sin embargo, le pidió que debía regresar a su casa a cambiarse porque "distraría mucho". Esto le causó indignación, por lo que decidió contar su historia en TikTok.

“Esto ya es una ridiculez”, aseguró la usuaria en un video donde se escucha la conversación que tuvo con su jefa. En las imágenes, se ve que la chica sostiene su celular mientras grababa lo que pasaba.

Usuarios en redes sociales opinaron

El clip fue publicado en las redes sociales y no tardó en hacerse viral. En menos de una semana, ya ha superado los 25 millones de reproducciones y estaba repleta de comentarios por parte de los usuarios.

Lee también: Argentina: mujer habría abortado y enterrado a sus bebés en el patio de una casa

De hecho, esta situación dividió la opinión de los seguidores. Por un lado, algunos comentaban que el vestido le quedaba muy bien y no tenían por qué haberla regresado a su casa mientras que, por otro lado, algunos usuarios indicaron que todos los trabajos hay un código de vestimenta y ella lo tiene que saber por lo que su queja no venía al caso. Por lo pronto no se sabe qué más sucedió, ya que la chica no se ha vuelto a pronunciar al respecto.