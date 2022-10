Mujer distraída se estrella contra una pared en centro comercial

La popular plataforma TikTok no para de sorprender a más de uno con sus divertidas ocurrencias y esta vez no fue la excepción. Es esta ocasión, una joven fue grabada mientras se encontraba paseando en un centro comercial, sin embargo, lo que pasó al final dejó atónitos a muchos usuarios en redes.

En el clip compartido por @manuella_0804 se puede observar el preciso momento en el que la mujer estaba distraída hablando con alguien por celular, mientras caminaba en busca de nuevas tiendas.

Según las imágenes, la víctima del incidente no habría estado prestando atención al camino, motivo por el cual no pudo notar la pared que tenía en frente. Cabe resaltar que, a pesar de la poca concentración de la muchacha, la curiosa pared tenía una imagen que parecía continuar con el pasillo del centro comercial.

No caben dudas que situaciones como estas han terminado por afectarnos a muchos de nosotros debido al uso constante del celular, pues hoy en día este se ha convertido en parte de nuestra vida.

Internautas se burlaron de la situación

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 27 millones de visualizaciones, más de 1 millón de likes y casi 15 mil comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Jajaja yo pensé que se iba a caer en la piscina”, “Yo gritando “aguas con el agua”, estoy segura que a mi también me hubiera pasado”, “Me hubiese pasado lo mismo, pensé que caería en la piscina”, “Al menos no se cayó en la piscina”, “No me burlo porque perfectamente podría ser yo”, “Yo viendo y pensando que trae el vestido al revés”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.