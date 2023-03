Mujer "enseña la manera correcta" de comer hamburguesa y genera debate en redes sociales: “Mejor no la pidas”

¿Seguros que es así? Las "normas" para ingerir alimentos indican que estos deben hacerse con cubiertos. Sin embargo, hay algunos que -tranquilamente- se pueden comer usando los dedos de la mano. Un claro ejemplo de ello es la hamburguesa. Pero, en un reciente video publicado en TikTok, una joven exhibió la "verdadera forma" de consumir este aperitivo. El clip generó un gran debate en redes sociales.

Con tenedor y cuchillo

Mediante una cuenta de TikTok (@antoniahigham), miles de personas pudieron conocer el método correcto para comer un pan con hamburguesa. Con el objetivo de educar a sus seguidores, la tiktoker Antonia Higham decidió mostrar cómo se mantienen los modales en la mesa para comer un delicioso sándwich. Sin embargo, su manera de comer no le gustó mucho a un grupo de usuarios, generando gran debate por la publicación.

Lee también: Joven lleva a su perro a esterilizar y se lo entregan anestesiado: “Que buen viaje”

De acuerdo con las imágenes, la primera regla para comer una hamburguesa correctamente es no tomarla con las manos y meterla en la boca. Asimismo, los comensales tampoco deben desarmar la hamburguesa y ensuciarse las manos. Según Antonia, la forma correcta de comer un delicioso pan con hamburguesa es cortarla por la mitad e ir despedazándola con un tenedor y un cuchillo.

La tiktoker originaria del Reino Unido suele subir videos sobre cómo lucir educado y elegante en público. Asimismo, enseña su curioso comportamiento a sus seguidores.

Rechazan su manera de comer

Tras presenciar el clip, miles de usuarios se mostraron disconformes con la manera de comer hamburguesa mostrada por la tiktoker Antonia Higham. "Come de la forma que tú quieras, no necesitas ser elegante cuando se trata de comer una hamburguesa”, “No necesito esa negatividad en mi vida”, “El chiste de la hamburguesa es comerla con las manos”, “Que bueno que no soy elegante”, “Mejor no pidas una hamburguesa, si vas a comer de esa manera”, fueron algunas de las reacciones más llamativas.