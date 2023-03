Niño carga a su perrito para cruzar una calle inundada por las intensas lluvias que se viven en Piura: “Son buenos amigos”

Las intensas lluvias en Piura han causado inundaciones que ponen en peligro a algunos animales de la ciudad. Eso lo sabe bien el protagonista del video, quien no dudó en cargar a su perrito y ayudarlo a cruzar la calle. El niño decidió hacer esto para que ambos puedan llegar sanos y salvos a su casa.

El significado de amistad

Rocío (@rociosalambay), una usuaria de TikTok, captó el preciso instante en el que un niño ayuda a cruzar la calle a su perrito. El can no podía hacerlo por su cuenta debido a la inundación de la zona y su fiel amigo no dudó en cargarlo.

Lee también: Veterinaria realiza examen médico ‘online’ con la fotografía de un perro y desata la risa en las redes sociales

En el clip se puede apreciar cómo el niño se quita las sandalias y toma a su perro para cruzar la pista. También se pudo ver que la inundación le llegaba a las rodillas, demostrando que sí era necesario que ayude a su mascota para que no sufra un accidente.

El niño se ganó las palmas

El video, el cual fue publicado hace solo un día, fue un ‘boom’ en la plataforma de TikTok. Actualmente sobrepasa las más de 500 mil visualizaciones, además de contar con más de 50 mil me gustas y más de 500 comentarios.

Lee también: Joven lleva a su perro a esterilizar y se lo entregan anestesiado: “Que buen viaje”

"Por fin veo un verdadero ser humano", "Hay gente que está destapando los buzones para que corra el agua, imaginen si hubiera un buzón abierto ahí", "El niño debería ser premiado", "Que bello niño, prefiere mojarse él y correr peligro para proteger a su 'peludito'", "Tan bellos, pero me preocupé mucho porque hay momentos en los que los desagües se destapan y el niño puede correr peligro. Deben tener mucho cuidado", “Se nota que son buenos amigos”, son algunos de los comentarios del tierno video.