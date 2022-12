Mujer expone al padre de sus hijos en redes por no pasarle dinero y es criticada en redes

La relación de padres separados siempre es difícil de manejarla, sobre todo cuando se trata de dinero. Una mujer procedente de México hizo público su caso en redes para exponer al padre de sus hijos por no cumplir con la mensualidad. Sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba y la criticaron.

Leer también: Hombre se pasó de copas, cayó de un crucero y sobrevivió 20 horas en el mar lleno de tiburones

La publicación se hizo viral en Facebook

La publicación de la madre, que se realizó a través de la plataforma de Facebook, se hizo viral en pocas horas. Según la denuncia de la usuaria, Andrea Hernández, el padre de sus hijos debió depositar 25 dólares esa semana, pero no lo hizo porque no contaba con el dinero.

Asimismo, la mujer indicó que el hombre sí tiene dinero y que está mintiendo: “sí tiene lo suficiente para traer celular nuevo o andar de fiesta” mencionó.

“Ay no amigos, usen condón por fa, porque hay gente que se le hace mucho 500 pesos de manutención por semana, pero sí tiene para traer celular nuevo y andar de fiesta, no lo etiqueto porque me bloqueó”, agregó la madre.

El padre de los niños pide que lo esperen hasta que le paguen

En los chats entre Andrea y el padre, el hombre le pide que lo espere hasta el martes: “Los 500 del niño”, escribió la madre. “No me han pagado, hasta el martes me cae la tarjeta”, señaló el hombre.

La madre le responde, y le exige que pida dinero prestado, ya que su hijo no comerá hasta esa fecha: “Pos espérame, nunca te quedo mal”, continuó respondiendo él.

Leer también: Modelo se 'cansa de ser bonita' y se tatúa y coloca un piercing [VIDEO]

Recibió críticas

La publicación tuvo diferentes reacciones, y es que algunos apoyaron la denuncia, pero por la otra parte, muchos no estuvieron de acuerdo con que exhiba su caso.

“Más mal se ven a las que tuvieron un hijo con alguien así”; "Y si mejor todos de un peso le damos al pobre Iván, ya me dio pendiente si ya comió”; “Metan demanda y ya se olvidan de esas cosas”, escribieron algunos usuarios.