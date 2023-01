Mujer exprime limones en su cabeza y se hace viral en redes sociales: “Ceviche de piojos”

Una mujer se ha hecho viral en las redes sociales al ser captada exprimiendo varios limones en su cabeza.

La escena ocurrió en un bus de transporte público y fue publicado en TikTok.

Mujer se frota limón en la cabeza en autobús

Una persona se encontraba en un bus cuando se dio cuenta de la mujer que estaba sentada adelante comenzó a exprimirse un jugo de limón sobre su cabeza.

Esta acción le pareció muy extraña al usuario, por lo que decidió grabar el hecho.

Lee también: ¡Alto riesgo! 'Chilindrina huachana' es visto manejando scooter en plena Panamericana Norte

En las imágenes, se ve que la señora corta un limón por la mitad y comienza a frotárselo por la cabeza. El video lo acompañó con el famoso sonido de Tiktok con la voz de Bob Esponja diciendo "¿Qué es eso?".

Hasta el momento, el viral lo han visto cerca de cuatro millones de personas. Además, cuenta con miles de comentarios por parte de usuarios quienes trataron de explicar lo que sucedía.

Personas conocieron los beneficios del limón

De acuerdo con algunos usuarios, el limón es utilizado para combatir la migraña y los dolores de cabeza. Otros indicaron que es para mantener estable la presión y algunos añadieron que ayuda a combatir la caspa.

Lee también: Trabajador de cine limpia butacas y encuentra un Nintendo Switch: “Mi aguinaldo”

“No sabes lo que es sufrir de migraña”, “Esta para el dolor de cabeza yo me lo hago cuando me da migraña”, “Es para la caspa también”, “Los doctores saben decir que te pongas limón porque no puedes tomar pastillas”, fueron algunos de los comentarios.

A raíz de estos tips, muchos usuarios, que desconocían el tema, comenzaron a preguntar todas las propiedades del limón, para luego ponerlas en práctica.