Mujer fue a visitar la playa de Ventanilla y se puso a limpiar porque había mucha basura

Llegó el verano a Lima, por lo que muchas familias salen de paseo a relajarse. Y ese es el caso de una joven venezolana quien se animó a disfrutar del sol en la playa de Ventanilla, sin imaginar que se toparía con una gran cantidad de desperdicios en todo el lugar.

Desde botellas, envolturas de comida, hasta prendas antiguas, fue lo que encontró enterrado en la arena. El video se encuentra en TikTok y es tendencia por todas las redes sociales.

Limpiando la playa

La usuaria '@mibiviooficial' es una joven venezolana que vino a nuestro país en búsqueda de más oportunidades. La muchacha quería aprovechar el día y decidió que, debido al fuerte calor, era momento de visitar la playa de Ventanilla. Ella estaba muy feliz cuando llegó al lugar, pero pronto descubriría que no todo era perfecto.

La chica no quiso ingresar al mar, ya que el agua estaba demasiado fría, pero después cambió de planes cuando encontró basura escondida entre la arena sacó un bolso para meter todos los desperdicios y sacarlos del sitio.

Mientras seguía caminando, la joven sacaba botellas, diversas envolturas de comidas y prendas viejas. Ella estaba acompañada de un amigo, quien pudo grabar todo, aunque nadie más se acercó para ayudarlos. Luego de un largo rato, pudo lograr recolectar mucha basura.

El video fue subido a su cuenta de TikTok, el cual tiene 480.4 mil reproducciones y 32.6 mil 'me gusta'. "Gracias por demostrar tu cultura", "Gran ejemplo para esas personas que no les importa la limpieza", "Te ganaste mi cariño y respeto. Si en algo puedo colaborar con tu misión, me apunto", son los comentarios de los usuarios, quienes aplaudieron su noble labor.