Mujer va al aeropuerto a esperar a su hermana disfrazada de dinosaurio [VIDEO]

TikTok cada día más nos sorprende con sus videos. En esta ocasión, se compartió en la plataforma un clip donde se puede ver a una mujer disfrazada de dinosaurio yendo al aeropuerto. El motivo: recibir a su hermana.

Mujer vestida de dinosaurio llega al aeropuerto

En las imágenes, publicadas por @mayesayegh, se puede observar como una joven vestida de dinosaurio ingresa a las instalaciones de un aeropuerto en busca de su hermana mayor, quien llegaba a casa después de un largo viaje.

Al verla salir de los interiores del aeropuerto, la protagonista corrió hacia su hermana y la abrazó fuertemente hasta el punto de no dejarla respirar. Posteriormente, empezó a saltar de la emoción, escena que se hizo viral en las redes sociales.

Usuarios se mostraron conmovidos

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 9 millones de visualizaciones, más de 1 millón de likes y casi 5000 comentarios.

“Jajajaja amé esto, ¡que linda!”, “Si no me recogen así no quiero nada”, “Mi esposo tiene una foto contigo, hiciste feliz a mi bebé”, “Qué tierna escena, como fue a correr para abrazarla”, “Pocos pueden decir que un dinosaurio fue a buscarlo al aeropuerto”, “Si no me van a recibir así, mejor no vengan", “Jajajajaja se ve bien tierno el dinosaurio brincando de felicidad por su hermana”, “Es un gesto muy hermoso, quiero una hermana que me reciba así”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.