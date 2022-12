Mujer viaja a Bali para conocer a su cita, la dejan plantada y se encuentra al sujeto en el vuelo de regreso

Jess Autsen viajó desde Australia hasta Indonesia para ver por primera vez a un hombre que conoció en las redes social y con quien había entablado una "linda amistad". Sin embargo, al llegar al país asiático, su cita no le volvió a contestar los mensajes y la dejó plantada.

Pero, la historia no terminó ahí. Cuando Austen se sube al avión que la llevaría de regreso a Australia, se dio cuenta que el hombre estaba sentado cerca de ella.

La historia no tardó en hacerse viral en TikTok y la creadora siguió actualizando el tema.

Se lo encontró en el avión de regreso

“Estaba sentando frente a mí, así que le vi en la vida real y al menos confirmé que no era un bagre. Me ignoró, sí me vio, pero ¿cómo podría no hacerlo? Yo estaba de pie junto a él esperando entrar en mi fila. Me hubiera encantado haber dicho algo para llamarlo, pero estaba un poco avergonzada de hacer todo ese camino, ser un fantasma y ahora estaba sola en el avión detrás de él”, declaró la mujer a news.com.au.

“Sintiéndome insegura, no se intercambiaron palabras, simplemente, comenzó a mirar directamente al suelo y no miró a su alrededor ni una sola vez”, complementó.

Las explicaciones del sujeto

Tras hacerse viral contando la historia, el hombre volvió a escribirle para darle explicaciones. Sin embargo, ella se mostró firme, pues fue él quien la invitó de viaje a Bali y su actitud fue muy grosera.

“Me dijo que había conocido a alguien en Lombok y se sintió muy avergonzado porque me preguntó todo el camino hasta allí, así que desapareció. Le comenté lo cobarde que es eso, que no debería haberme invitado si iba con la intención de conocer a quien fuera y seguir la corriente. Ciertamente, no había ninguna importancia en conocerme, a pesar de que él me invitó, Fue muy cruel”, contó Jess en su TikTok.