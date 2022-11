Mundial Qatar 2022: camarógrafo es detenido por usar camisa de Pink Floyd y ser confundido como LGTB

Alejandro Ramírez es el nombre del camarógrafo de TV Azteca en Guatemala quien asistió al Mundial Qatar 2022 para cubrir el partido entre Brasil vs. Serbia. Sin embargo, fue detenido al intentar entrar al estadio.

Periodista de TV Azteca es detenido por 'representar al movimiento gay'

En las últimas horas, la historia de Alejandro se viralizó luego de ser detenido por las autoridades de Qatar. ¿La razón? llevaba una camiseta de la banda Pink Floyd.

El camarógrafo fue duramente interrogado por representar al movimiento LGBT en su camiseta por el prisma del disco de 'Dark side of the Moon' que llevaba impreso tenía un arcoíris.

“Todos sabemos lo que significa el arcoíris, el espíritu del sueño y las ideologías que tenía Roger Waters y me dijeron que representaba a un movimiento gay (...) Soy melómano, me gusta la música y traigo muchas camisetas de música”, indicó Alejandro para un medio.

Asegura que autoridades en Qatar son muy estrictas

El periodista también aseguró que, a pesar que les mostró la fotografía de Pink Floyd, lo llevaron a un cuarto entre cinco personas.

“Le dije mira, te enseño el disco. Le enseñé en una fotografía y bueno, me llevaron a un cuarto me dijeron, tienes que seguir las reglas” explicó “si representaba a un movimiento LGTBI+ y que cual era mi de llegar así. Que por qué traía estas camisas si ya sabía el reglamento de FIFA que no deberíamos de traer los colores del arcoíris”, finalizó.

Posteriormente, comentó que llegó un miembro que hablaba español: “llegó alguien que hablaba español y sabía quién era Pink Floyd”. Además de señalar la extrema seguridad de los cataríes: “Te checan 50 mil veces al entrar, al salir, al ir por un refresco, al baño. Es increíble la inseguridad que muestran y hoy me reclamaron por esta camisa”.

