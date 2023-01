Niño es mandado a cuidar bebé y le pone caricaturas para que no llore: "Con razón está tranquila"

Entretener a infantes no es una tarea fácil. Sin embargo, la ingeniosa idea de un niño para distraer a su sobrina pequeña llamó la atención de las redes sociales. El vídeo fue compartido en redes sociales y no tardó en hacerse viral.

Las caricaturas salvan el día

Una joven publicó en redes sociales el vídeo de cómo descubrió a su hermanito “cuidando” a su hija. Ella estaba sorprendida de la tranquilidad que había en la habitación, y al entrar notó la curiosa idea para calmar a su bebé.

En las imágenes, la mujer se sorprendió al ver su hija, quien se encontraba viendo My little pony en un celular. Por otro lado, su hermano menor estaba al otro lado de la habitación.

“Martina, ¿A usted quién le ha puesto eso?, ay no manches”, preguntó en forma de broma a su hija de solo unos meses de nacida. Por otro lado, también le cuestiona sobre su decisión, todo en son de broma.

Usuarios alaban la creatividad del niño

El contenido fue publicado por @valentinaaristiza72 en la plataforma de TikTok, acumuló más de 1 millón de reproducciones y decenas de comentarios.

Algunos de los internautas destacaron la creatividad del niño. Sin embargo, hubo otros que no recomendaron que el bebé esté expuesto a los aparatos electrónicos.

“Busco una forma para cuidar a su sobrina, no llegó y dijo: "no puedo" grande ese tío”, “Hermosos los dos. Ella bien concentrada y él hizo de tío alcahueta”, “Eso si funciona, yo lo hacía, pero con el televisor desde 2 meses de nacida”, “Inteligente el niño, así no molesta”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el vídeo.