Oficiales rescatan con vida a madre y su hijo que cayeron a un lago congelado

El pasado 23 de noviembre se produjo un hecho que llenó de nervios a la población de Illinois en Estados Unidos. Una persona llamó a emergencias para reportar la caída de un niño a un lago congelado.

El llamado fue atendido rápidamente por Andrew Soderlund y su compañero, quienes acudieron al lugar. Cuando llegaron, se dieron con la sorpresa de que la mamá del niño también se había caído con el afán de ayudar al pequeño.

El oficial relató cómo fueron los hechos: “Estaban bastante lejos, y obviamente, no había ninguna forma de que se acercaran a la costa. Sé que no soy un nadador olímpico, así que sabía que no iba a poder nadar con las otras dos personas en el agua”.

A pesar de que se trataba de un lago congelado, contó que, debido al apuro del momento, no le importó el frío por el que podía pasar: “Esa descarga de adrenalina que ocurre en una situación como esa, no recuerdo el frío en absoluto”.

El niño y la mamá fueron rescatados

En el video, que se ha hecho viral, se muestra que Andrew ya se encontraba en el lago rescatando a las dos personas, mientras que otro oficial llega a su rescate con una cuerda para que se pudieran sostener de ahí.

Gracias a la rápida intervención, las dos personas pudieron ser rescatadas. Tras esto, tanto los rescatados como el oficial que entró al agua, fueron llevados al hospital más cercano para ser atendidos. Al cabo de unas horas, todos estaban a salvo.

Por su parte, la mamá del menor se mostró muy agradecida con los oficiales: “Pensé que mi hijo no estaría aquí para ver el Día de Acción de Gracias”. Finalmente, Andrew Soderlun agradeció lo dicho, pero dijo lo siguiente: “No me considero necesariamente un héroe”.