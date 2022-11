Oveja viaja en bus interprovincial y se hace viral en las redes sociales

Un joven viajaba en un bus interprovincial cuando se dio cuenta que otro de los pasajeros era una pequeña oveja que no dejaba de gritar. El momento fue compartido en TikTok, donde los usuarios quedaron enternecidos con el animal.

Hombre viaja junto a su oveja

En el video compartido por el usuario @ban_13l, se puede apreciar como un hombre viajaba con su oveja sentada en sus piernas, mientras el animal soltaba fuertes balidos.

El usuario quedó sorprendido por la escena y decidió grabarla para publicarla en las redes sociales. “Cosas que pasan en un bus interprovincial”, se pudo leer en la descripción del video.

Aunque es una presencia inusual, en las imágenes parece que los pasajeros están tranquilos con la presencia del animal.

La respuesta de los internautas

Como era de esperarse, el video se volvió viral en poco tiempo y actualmente cuenta con 1.8 millones de reproducciones. Además, el video alcanzó los 213 mil ‘me gusta’ y muchos usuarios quedaron enamorados del tierno animal.

“Dime que hay más videos de esa oveja”, “Que hermoso”, “Ya la pido prestada para dormir”, “Y a mí no me dejaron subir a mi cachorro”, “Si estuviera a lado del pasajero le pediría que me preste la ovejita por ratos”, “Pues no pagó pasaje”, “Te está saludando”, fueron algunos comentarios al respecto.