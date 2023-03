Padrastro cuida al hijo de su exesposa mientras sale con otras personas: “A veces no tienen niñera”

El señor mencionó que no le molesta que su exmujer vaya de citas mientras él cuida a su hijo .

Padre no es el que engendra, sino el que cría. Y Pancho Cortez es la prueba de ello. El hombre le tiene un gran cariño al hijo de su exesposa, pese a no ser el padre genético. La acción del señor ha desatado elogios en las redes sociales, convirtiéndolo en viral.

¡El padrastro del año!

Pancho Cortez (@panchocortez13) publicó en su cuenta de TikTok un video explicando un hecho que, para cualquiera, puede resultar insólito.

De acuerdo con el clip, el hombre cuenta que le gusta cuidar al hijo de su exesposa cuando ella se va de cita. Según indica, no tiene inconveniente en cuidar al menor, pues le tiene un gran afecto.

“Su madre y yo tenemos una increíble relación de paternidad compartida. Está casada y tiene un niño pequeño. A veces, hay días en los que quieren salir, quieren hacer cosas, pero a veces no tienen niñera. Nunca me importó. Es un placer tenerlo conmigo", mencionó Pancho.

En el video, se puede apreciar cómo juega con el niño y le brinda el cariño que todo menor necesita. Además, se observa al menor de edad muy contento de compartir momentos con su expadrastro.

La acción se hizo viral

El video, el cual tiene una duración de casi un minuto, se hizo viral en la plataforma de TikTok de manera inmediata. El clip, hasta el cierre de la nota, cuenta con más de 11 millones de reproducciones, más de un millón y medio de me gustas y más de 78 mil comentarios.

“El mundo necesita más personas así”, "Espera, ¿ambos básicamente tienen dos papás? Una victoria es una victoria", "Tú y su padrastro son hombres maduros. Esos chicos crecerán para ser buenos hombres.", "No soy yo mirando sus videos para ver si tiene una pareja porque este es el tipo de hombre adulto que he estado buscando", "Lo difícil es encontrar una mujer que nos entienda. Definitivamente no es para todos", son algunos de los comentarios del video.