Padres critican la “horrible” cena de graduación de sus hijos y piden el reembolso del dinero

Un grupo de estudiantes en el Reino Unido se reunió en una cena para celebrar el fin de sus estudios; sin embargo, pasaron un mal momento cuando les sirvieron una cena para nada apetitosa. Un padre de familia pide que le devuelvan las 35 libras esterlinas que pagó por el boleto y la comida.

Padre de familia se queja de la cena de graduación

Eddie Close asistió a la cena de graduación de su hijastro de Scalby School, que se realizó en Scarborough Spa y pidió que le reembolsaran el dinero por el pésimo servicio. Según contó a The Mirror, los estudiantes no pudieron cambiar sus opciones a vegano o vegetariano.

El padre de familia es chef de profesión, así que no dudó en manifestar su malestar. “Las verduras no estaban cocinadas y no habían sido peladas. Y mira la salsa, ¿cuánto tiempo ha estado debajo de una lámpara caliente? Nunca hubiera soñado con enviar eso a un cliente. Todos en la mesa de mi hijastro lo probaron, pero no pudieron llegar a la mitad del plato”, declaró indignado.

Según Close, el local se había aprovechado de que eran alumnos para darles comida en mal estado. Esto debido a que la semana pasada hubo un evento para el Día de las Fuerzas Armadas y todo había sido muy agradable.

El director de la escuela niega los hechos

Por su parte, el director de la escuela Chris Robertson, aseguró que la graduación fue muy agradable para los alumnos y no había recibido quejas. “El baile de graduación de Scalby de 2022 fue un evento fantástico para terminar el año para nuestros estudiantes. Hemos usado el Spa durante varios años para nuestro baile de graduación y nunca hemos tenido ningún problema con el catering”, aseguró.

“Los comentarios que recibimos de varios estudiantes esa noche fueron que habían disfrutado del evento. Si algún padre o estudiante tiene alguna inquietud sobre el catering, puede comunicarse con nosotros directamente y transmitiremos sus inquietudes a Scarborough Spa”, finalizó.