Pareja de extranjeros prueba el ceviche por primera vez y quedan encantados: “Es la famosa sazón peruana”

Para nadie es un secreto que la gastronomía peruana es una de las mejores del mundo. Esta vez, una pareja de turistas argentinos se quedaron encantados luego de probar el ceviche.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó cientos de comentarios

¡Una delicia!

Mateo y Lisanna (@mateoylisanna) publicaron un video en TikTok mostrando su reacción al probar -por primera vez- un ceviche. “De gusto sabe bien, el ceviche es muy rico”, indicó Lisanna mientras degustaba nuestro plato bandera.

Lee también: Mozo asegura que el pisco es chileno y genera debate en las redes: “El pisco peruano es pura cepa”

Por su parte, el Mateo indicó que era una maravilla la sazón peruana. “Es una maravilla, es demasiado bueno. Es la famosa sazón peruana”, acotó

Además del ceviche, la pareja también probó la leche tigre. Sin embargo, al mencionarla, indicaron que se llamaba leche de toro. Esto generó un momento jocoso entre las personas que se encontraban alrededor de lapareja.

Un ceviche viral

El video, el cual tiene una duración de más de dos minutos, se convirtió en tendencia en la plataforma de TikTok. Actualmente, ostenta más de 60 mil visualizaciones, 2500 likes y más de 50 comentarios en la publicación.

Lee también: Coreano que viajó a Bolivia para conocer a su novia cambió de look y fue perdonado: "Todo arreglado, estamos felices"

“El ceviche se come con todo pescado y su jugo, no solo pescado”, “Faltaba más picante”, “Ese es el mejor ceviche de Surquillo”, "Un manjar el ceviche", “El secreto es dejarlo macerar, así se curte el limón con el pescado”, "Esa señora vende los un chupe de pescado espectacular", “Los cortes de pescado son más pequeños”, "Una recomendación, si puedes, mete un poco de ceviche dentro del caldo de pescado y come así, es delicioso", fueron algunos de los comentarios del video.