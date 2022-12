Paul Aguilar, de ser mundialista con la Selección Mexicana a ganarse la vida como mecánico

Paul Nicolás Aguilar Rojas, lateral mexicano de la selección nacional de su país es noticia debido a su historia de vida. El futbolista estuvo a punto de firmar por Barcelona; sin embargo, no pudo cumplir su sueño y ahora es mecánico a tiempo completo.





De acuerdo con una entrevista recogida por el portal El Heraldo, el futbolista fue emblema y capitán representativo del equipo más popular en México: América. Además, con su selección disputó la pasada Copa del Mundo de Brasil 2014, donde gracias a sus actuaciones fue voceado para ser el reemplazante del mismo lateral brasileño Dani Alves.

Sin embargo, Cochorón, como lo conocen en tierras aztecas, tuvo un cambio inesperado en su vida en la temporada 2020. Tras la aparición de la pandemia, el cierre de los torneos de liga y de los estadios; el club se sumó en una crisis monetaria. El equipo le ofreció rebajarle el sueldo a la mitad, algo que Paul Aguilar no aceptó.

Tras una década, dejó el América

Lo peor vino después. El entrenador de las Águilas, Miguel 'El Piojo' Herrera, le indicó que no estaba en sus planes, por lo que el club le rescindió contrato. Tras una década en el América, Paul Aguilar se fue por la puerta falsa.

“En su momento dije que no me gustó la manera en la que se me trató, pues estuve tantos años y simplemente las formas no fueron las correctas”, sostuvo el jugador.

Tras su abrupta salida el club, el lateral estuvo un año sin jugar debido a que no encontraba fichar por algún club. Esta situación le hizo reflexionar y realizar un giro total en su carrera y vida.

De la pelota a las tuercas

Ante la falta de trabajo en el mundo futbolístico, Paul Aguilar decidió invertir lo que ganó y montar un taller mecánico en su ciudad de origen: Ciudad de Juárez. Precisamente, en el 2021 pudo anclar en el club de la localidad, FC Juárez, donde estuvo hasta la presente temporada.

Ahora, nuevamente sin club, el veterano lateral mexicano espera poder seguir jugando al fútbol a sus 36 años. Pero, mientras eso no ocurra, le da de lleno a su otra pasión: la mecánica. “Nunca me olvido de ellos (Club América), pues saben que mi deseo era retirarme ahí”, reflexionó.





