Peruano se hace viral por hacerla de 'cobrador de combi' en Qatar: "Toda la Marina, Faucett"

El Mundial Qatar 2022 ha reunido a personas de todo el mundo, entre ellas miles de peruanos fanáticos del fútbol, quienes han viajado al país árabe para ver la inauguración y disfrutar del evento deportivo.

Los peruanos son realmente creativos y prueba de ello es Guille, un tiktoker quien simuló ser un cobrador de combi mientras iba a bordo de un bus.

Joven se hace viral por simular ser un cobrador de combi

Guille es un joven peruano quien por primera vez ve un mundial en vivo, a través de su cuenta de TikTok, Guille relató cómo llegó a Qatar y vio la inauguración del evento deportivo.

Lee también: Novios piden que invitados a su boda paguen su comida y son criticados en redes sociales

Antes de regresar a Perú, Guille quiso vivir en Qatar una de las experiencias peruanas diarias: viajar en combi y ser cobrador. Por este motivo, se grabó sacando su cabeza por la ventana de un bus qatarí y entonó: "Toda la Marina, Faucet..toda la Marina, Lince", como lo hacen los cobradores en Perú.

"Antes de regresar, tenía que hacer esto en Qatar", se lee en la descripción del video, "Dije Lince porque todos los micros llegan a todos lados cuando les preguntas: '¿vas a…'. El cobrador: 'Sí, sí voy, aunque no va", agregó.

Usuarios celebran 'criollada peruana' en el video de Guille

Los comentarios de nuestros compatriotas no se hicieron esperar y celebraron la acción de Guille. "¿Qué ruta es esa? ¿Faucett y Lince?", "Jajajaja, el peruano y su 'criollidad', somos lo máximo, sin duda", "Para no perder nuestro 'estilacho' peruano jajaja", fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Lee también: Joven pasea por las calles y entrega su currículum para encontrar pareja

En el siguiente video, Guille también destacó que, durante la emisión de uno de los partidos, sale entre el público. "No van a creer lo que me enteré", se lee en el clip, "Aparecí en el partido Argentina vs. Arabia", mientras señala su imagen portando la camiseta peruana. "Ya me puedo ir en paz", comentó.