¡Sorpresa mundial! Pisco chileno es considerado mejor que el pisco peruano en reconocido ranking internacional

¡¿Qué?! Este lunes 13 de marzo, el reconocido portal TasteAtlas publicó su lista 50 best rated spirits in the world del mes. Su ranking sorprendió a muchos usuarios de las redes sociales al colocar al pisco chileno por encima del peruano, aumentando la polémica sobre el verdadero origen de la bebida.

El portal de viajes posicionó al pisco peruano en el puesto 20, por detrás de su similar chileno, que se colocó en la casilla 12.

TasteAtlas describió al pisco peruano como “un aguardiente que se destila del jugo de uva fermentado”.

TasteAtlas: ¿en qué se diferencia el pisco peruano del chileno?

El portal internacional señala que la bebida peruana se diferencia de la chilena por sus procesos de preparación. Mientras que en el pisco nacional se elabora la destilación de las uvas una sola vez “para preservar sus sabores dominantes”, en el pisco sureño este proceso se realiza en varias ocasiones.

Asimismo, destacan que la preparación del pisco peruano prohíbe la dilución y el envejecimiento en roble. Por otro lado, el chileno si permite esto último.

Finalmente, señalan que el pisco chileno se puede disfrutar en cocteles y combinados, como el Pisco Sour, Pisco Punch o Piscola.

Usuarios peruanos reaccionan al polémico ranking

Tras la publicación de TasteAtlas en las redes sociales, los usuarios peruanos han reaccionado al polémico ranking. Los internautas se han indignado con la lista que, a pesar de colocar al pisco peruano en las 50 mejores bebidas, aparece por detrás de su similar chileno.

“El pisco no es de chile, el pisco es de Perú”, “Para comenzar, el Pisco es originario de Perú, lo que hace Chile es imitar una bebida que no es de ellos. Y para colmo está mal hecha. Infórmense mejor”, “El pisco es único, y es de Perú, el del otro país es un simple aguardiente”, son algunos comentarios de los internautas peruanos.