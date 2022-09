¿Quién es Consuelo Estrella, la 'Estafadora de Tinder'?

Hace algunos meses, Netflix estrenó 'El Estafador de Tinder', un documental que contaba la historia de Simon Leviev, un hombre que estafó a decenas de mujeres con falsas promesas de amor para quedarse con sus riquezas. Lamentablemente, parece que el cuento inspiró a una mujer de nacionalidad boliviana.

De acuerdo con un informe de Cuarto Poder, una señora de 40 años habría usado las mismas artimañas de Leviev para estafar a hombres a través de Tinder, la aplicación de parejas. Según la investigación, Consuelo Estrella usaba su belleza para conquistar a hombres con altos ingresos económicos y quitarles su dinero.

“Pensé que era una persona que quería contactar conmigo para fines profesionales y es por zoom que, en menos de una semana, me enamora”, aseguró Julio Chirinos, una de las víctimas de esta mujer.

El hombre, que es un experto en marketing y profesor de posgrado en una universidad nacional, indicó que nunca dudó de Consuelo, puesto que se mostraba como toda una profesional. “Me dijo que trabajaba en un organismo internacional. Me invitó a comer a lugares caros, ella asumió los gastos: ‘no, por favor, yo voy a pagar’”, explicó Chirinos.

Consuelo Estrella también estafaba familiares de sus víctimas

Otra de sus víctimas fue Isabel, quien conoció a Consuelo Rivero cuando se casó con uno de sus mejores amigos. “Inicialmente me dijo (que le prestara) como S/15 000 y después me pidió un poco más. En total me debe S/42 000. Ella sabe perfectamente que por préstamo no hay cárcel. Prácticamente se desentendió de la deuda”, señaló.

“Nunca la he visto trabajar. (Vivía) de todo el dinero que nos sacaba. A las parejas que tiene las ha contactado por Tinder y por ahí se ha mostrado como una mujer pudiente, amable, cariñosa. Una vez que capta a las personas, su fin es casarse”, complementó Isabel.

Consuelo Estrella tiene denuncias en Bolivia

Según Cuarto Poder, la mujer tiene varias denuncias en Bolivia. Es más, estuvo en la cárcel por una serie de delitos vinculados a la venta de terrenos.

“Fue pareja de muchas personas. También descubrí que había estado en la cárcel. Ella fue sentenciada por estafa de la venta de lotes y departamentos en Bolivia", indicó el denunciante.