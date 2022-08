Cacatúa baila a ritmo de 'Titi me pregunto' de Bad Bunny

En TikTok se pueden encontrar divertidos videos donde los animales son los principales protagonistas. Y esta vez fue el turno de una cacatúa, una mascota muy divertida y juguetona, que se volvió viral al bailar una canción del cantante puertorriqueño Bad Bunny.



La cacatúa fan de Bad Bunny

Franklin Liranzo, fotógrafo de profesión que reside en Nueva York (Estados Unidos), tiene como costumbre subir en sus redes sociales algunas de sus aficiones y anécdotas de sus mascota. En su último video que se hizo viral, le contó a sus seguidores que su cacatúa es fan del ‘Conejo Malo’.

“Chicos miren. No me estoy inventando esto. Esta es su canción favorita”, mencionó Liranzo mientras colocaba uno de los últimos éxitos de Bad Bunny, ‘Titi me preguntó’.

Como se puede apreciar en el video, la cacatúa -que se encontraban dando vueltas en la cama- empieza a bailar ni bien suena la melodía. El dueño de la pequeña ave se unió al party y bailaron juntos al ritmo de la canción.

El video se hizo viral en TikTok

Franklin Liranzo nunca imaginó que el video bailando con su cacatúa se volvería viral. El clip ya acumula más de 4.5 millones de reproducciones en TikTok, más de un millón de likes y casi 19 mil comentarios. “Cuando mascotas crecen en una familia latina”, “No yo corriendo a una tienda de mascotas a comprarme una cacatúa”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la publicación.