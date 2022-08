Video viral: gaviota le roba pan con hot dog a niño

TikTok se ha vuelto una red social en la que los usuarios cuentan sus divertidas y sorprendentes anécdotas. Esto fue lo que pasó con un pequeño niño y su madre en el Reino Unido. El menor estaba a punto de darle un mordisco a su pan con hot dog, pero de pronto, una gaviota hizo acto de presencia e intentó quitarle su comida. Las imágenes fueron captadas por la madre del niño y compartidas en TikTok, donde se hizo viral y generó miles de comentarios.

El momento en el que la gaviota atacó

Las imágenes fueron compartidas por Melissa Lomax con el usuario @melissalomax, una madre de East Lancashire, quien estaba a punto de tomarle una foto a su pequeño hijo de seis años, Ralph Layfield, mientras comía un pan con hotdog en la playa Blackpool Pleasure. Como se puede apreciar en el video, habían varias gaviotas en el lugar y fue una quien aprovechó el momento cuando el niño estaba concentrado en comer su sándwich.

La foto en vivo capturó el preciso momento en el que la gaviota voló hacia el niño y agarraba el pan con su pico. De acuerdo con la madre del pequeño, la gaviota sí cumplió con su cometido y le quitó a su hijo su aperitivo. Las imágenes fueron compartidas en TikTok el 25 de julio, con la descripción: “Pobre chico, solo quería un hot dog”.

Al final, Ralph pudo comer otro pan con hot dog pues el vendedor se lo regaló tras el mal momento: “Mi hijo estaba un poco sorprendido, pero lo encontró bastante divertido (…) sucedió justo afuera de la barra de comida y le dieron un hot dog de reemplazo gratis”, contó Melissa al medio Yahoo News.

El video se hizo viral en TikTok

El video no tardó en hacerse viral en la plataforma TikTok, actualmente suma más de 500 mil de reproducciones y mil comentarios de los usuarios. De acuerdo con Melissa Lomax, no creyó que tendría tanto alcance. “No podíamos creer que lo captamos en cámara y a todos les pareció gracioso. No esperaba que el video en TikTok fuera tan lejos como lo hizo, pero está claro que todos ven el lado divertido también. Ralph cree que es famoso en TikTok”, comentó Melissa.

Los comentarios no tardaron en llegar, algunos fueron muy graciosos: “Me encanta Blackpool por las gaviotas hambrientas” y “las gaviotas de Pleasure Beach son letales”, se pudieron leer en la caja de comentarios.