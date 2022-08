TikTok es una de las redes sociales en la que los usuarios pueden contar sus divertidas anécdotas. Como es el caso de unos jóvenes que se reunieron para celebrar el cumpleaños de un amigo y compartir un momento agradable.

Sin embargo, algo inesperado sucedió en medio de la fiesta. Y es que uno de los invitados rompió el lavamanos y toda la casa terminó inundada. Este momento de desesperación, se convirtió en un momento gracioso que fue compartido en TikTok y terminó volviéndose viral.

El video fue compartido en redes sociales

El video fue compartido en TikTok por la usuaria @luanamedina con el audio de Bob Esponja que se encuentra en tendencia ‘¿¡Qué es eso!?’. Como se puede apreciar en las imágenes, Luana estaba en una fiesta con sus amigos, que al final tuvo un giro inesperado, cuando se puede ver a un joven siendo mojado por la fuga de agua del lavamanos destruído.

En la parte dos de la historia, Luana muestra como la casa se inundó y también al cumpleañero, quien no pudo evitar reír ante la situación. Al parecer, estaban intentando reparar el lavamanos.“No encontrábamos la llave”, explicó Luana, pues no importa lo que hicieran, no podían detener la fuga de agua.

La fiesta tuvo final feliz

La divertida anécdota se convirtió rápidamente viral en TikTok y actualmente acumula más de 10 millones de reproducciones en solo tres días. Asimismo, hubo varios comentarios de parte de miles de usuarios que querían saber cómo terminó la fiesta.

Al final de su segundo video, Luana contó que encontraron la llave de paso y cerraron el agua para detener la fuga. Al final se puede ver como Luana y el cumpleañero sonríen mientras comen pastel.

Los usuarios no dudaron en dejar sus opiniones en la caja de comentarios: “¿Y el soldado caído como está? Me preocupa”, “Si saben como soy para qué me invitan”, “Estuvo bueno el cumple, parece”, se pudo leer.