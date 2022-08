Dos mejores amigos se hicieron una curiosa promesa cuando tenían 15 años. Génesis y Giovanni se conocieron en una escuela secundaria de Ecuador. Ambos prometieron que se casarían si 10 años después seguían solteros.

Cuando todos pensaban que se trataba de una simple broma, 10 años después ambos seguían sin encontrar al amor de su vida. Tras varias relaciones fallidas, decidieron contraer matrimonio, cumpliendo su promesa de la secundaria.

La historia fue compartida por la misma Génesis, quien no dudó en contar la historia completa de cómo inició el peculiar romance entre ambos. También se puede observar a la pareja felizmente casada firmando los papeles correspondientes.

El video se viralizó en cuestión de minutos y ya cuenta con más de 8 millones de visualizaciones, casi 2 millones de likes y 6 mil comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Apuesto a que el man se quedó soltero a propósito”, “dos personas que se gustaban, pero no querían aceptarlo”, “mi mejor amiga no quiso y eso que le dije hasta los 30”, “si fue por el pinky promise ya no hay nada que hacer. Eso no se puede romper”, fueron algunos comentarios de los internautas.

Críticas no se hicieron esperar

Sin embargo, no todo podía ser felicidad para la joven pareja. Para algunos usuarios, no fue correcto haberse hecho una promesa de tal magnitud a tan temprana edad, pero para la joven la promesa terminó convirtiéndose en algo real.

Génesis salió al frente mediante un clip de TikTok, para responder las críticas que aquejaban su matrimonio.

Según reveló la joven, tenía sentimientos por su mejor amigo. Por lo que, empezó a salir con otro chico en un intento por sacarle celos. Sin embargo, su 'pinki' no captó la indirecta.

“Les conté que tenía un novio en sexto curso que me rompió el corazón y me dejó. Yo busqué consuelo en mi amiguito. Le dije: ‘yo siento que me va a ir mal en el amor porque fracasé. Me va a ir súper mal. Hagamos algo, si tú y yo estamos solteros en 10 años, nos va mal en el amor, nos casamos. Somos novios y luego nos casamos. Y él entre risa y risa me dijo, aunque creo que fue para seguirme la corriente, ya, hagámoslo”, reveló la joven.

Finalmente, dio a conocer que tanto ella como su esposo estaban de acuerdo con el matrimonio, ya que era algo que les habían inculcado desde muy pequeños.