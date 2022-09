Las redes sociales no paran de sorprendernos y cada ocurrencia compartida es sinónimo de risas. En esta ocasión, una mujer demostró su gran habilidad para poder resolver problemas de manera inmediata. Los usuarios no dudaron en felicitar y aplaudir la gran idea de la dama, ya que para no ensuciarse colocó una bolsa en sus zapatos.

En el video compartido por @HuguitoSanchezitoAlvare0, se puede observar cómo una mujer buscó la forma de resolver un pequeño inconveniente mientras caminaba por terreno árido, que posteriormente se supo era un asentamiento humano en Arequipa.

¿Qué fue lo que hizo?

Como se puede ver, la dama estaba vestida con ropa muy elegante y al parecer su destino se encontraba en lo más alto del cerro. Tras notar que sus zapatos llegarían llenos de polvo, la protagonista de la historia no dudó en usar bolsas de plástico para cubrirlos.

Apenas notó el inconveniente, procedió a colocar bolsas de plástico en sus tacones y posteriormente las amarró alrededor de sus piernas de tal forma que no pueda entrar suciedad.

Usuarios no dudaron en reaccionar a la escena

El clip que viene dando qué hablar se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 250 mil visualizaciones, más de 5 mil likes y casi 400 comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Eso les pasa a todas las personas que viven en un cerrito como yo”, “Buen dato para bajar de mi cerro”, “Si lo hubiera visto antes jejeje buena idea lo tendré en cuenta”, “Excelente no se me había ocurrido para q mis zapatitos lleguen sin polvo al paradero”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.