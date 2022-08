TikTok se ha convertido en la red social perfecta para contar historias. Algunas nos hacen reir, otras llorar, pero muchas nos generan una gran sorpresa. Ese es el caso de Lissy Verástegui (@lissyverastegui), quien compartió en su cuenta personal su felicidad tras haber ganado un juego de La Tinka.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La joven cuenta que su esposo se molestaba por gastar mucho dinero comprando Raspa y Gana. Pero ella, con la esperanza de ganar alguna vez, no le hacía caso. Asi, y después de varios intentos, la mujer se llevó el premio mayor.

En el clip, se puede apreciar como la joven esposa le muestra el premio a su marido, quien no puede creer lo sucedido. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando ella le dice que no compartirá el premio con él por no tener fe.

Se hizo viral en cuestión de minutos

El divertido video se hizo viral de inmediato. En este momento, y ya cuenta con 600 mil visualizaciones, 700 comentarios y aproximadamente 50 mil likes. “Ahora no sé si es publicidad o si de verdad pasó. Lo que sí sé es que quiero jugar eso”, “Si ganaste después de muchísimo intentos no ganaste solo recuperarte lo invertido”, “Graba tu reacción cuando lo cobres por favor”, “Gastó 497 soles en raspaditas durante todo el año y ganó hoy 500 soles que suerte tienes”, fueron algunos de los mensajes por parte de los cibernautas.