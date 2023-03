Escolar resuelve cubo Rubik en un 1 minuto y 10 segundos a cambio que su profesor lo perdone por no hacer su tarea [VIDEO]

Después de superar el reto, su profesor prometió perdonar a los estudiantes que no hicieron la tarea y darles más tiempo para presentarla. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Su talento fue la salvación de su salón. En el siguiente viral, un joven aceptó el desafió de su maestro, quien le pidió armar un cubo Rubik en tiempo record.

Escolar logra superar el desafío

El usuario Milito Rodríguez (@militorodriguez) compartió un video en su cuenta que sorprendió a muchos usuarios. El profesor informó que un grupo de estudiantes no entregó su tarea. Para ser perdonados, los alumnos le propusieron anular el trabajo a cambio de que su compañero arme un cubo rubik en un minuto y 10 segundos.

Al principio, Milito dudó, pero -finalmente- accedió. Una de sus alumnas ayudó al profesor dándole vueltas al cubo para darle más dificultad al reto. Con destreza, el chico comenzó a mover sus manos, mientras el temporizador siguió avanzando. En los segundos finales, el joven completó el reto, haciendo que sus compañeros festejaran su victoria.

Se ganó el respeto de los internautas

La hazaña del muchacho no solo fue celebrada en su salón. Algunos cibernautas quedaron sorprendidos con su habilidad y lo felicitaron. "Métanlo a un concurso de cubo Rubik... Hay talento, solo falta apoyarlo", "Hasta yo sentí la emoción de los últimos segundos", "Que genial. Que siga motivando así, pero ahora que los demás lo intenten", "No todos los héroes usan capa", "Lo que más me gusto fue que sus compañeros confiaron en él", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.

Cabe recordar que el clip de TikTok tiene 2.2 millones de 'me gusta' y 16.9 millones de reproducciones.