¡Duro castigo! Padre obliga a su hija a lavar su ropa por no querer estudiar: “No quiere ser nadie en la vida”

A través de su cuenta de Facebook, el padre difundió un video en el que dio a conocer el duro castigo que le impuso a su hija de 14 años por no querer estudiar.

Muchos padres de familia sueñan con ver a sus hijos estudiando carreras universitarias y siguiendo un exitoso camino profesional. Sin embargo, no todos los jóvenes siguen los consejos de sus progenitores. Esto quedó demostrado en un video de Facebook, el cual muestra el fuerte llamado de atención de un padre a su hija, luego de que esta le confesara que no quiere estudiar.

Decepcionado con su hija

En la cuenta de Facebook Hoy Diario de Magdalena, miles de personas pudieron ver el castigo que un padre le dio a su hija tras reprobar el año escolar. Enfadado por la situación, el hombre obligó a la menor a lavar su ropa, luego de que su heredera le confesara que no quería seguir estudiando.

“Ella perdió el año y me acaba de comprobar que quiere ser ama de casa. Como quiere ser ama de casa, le va a lavar la ropa a su papá, porque usted quiere ser ama de casa, no se quiere preparar, no quiere ser nadie en la vida”, mencionó el padre en el transcurso del video, el cual muestra a la niña llorando.

“No estoy minimizando ni insultando a ninguna mujer por ser ama de casa, pero ellas son porque la vida no le brindó oportunidades, ella las tiene y las desaprovecha. Entonces, me va a lavar la ropa, le va a lavar la ropa a un hombre que la mantiene, la va a lavar a mano. La quiero bien lavadita, la voy a revisar prenda por prenda”, le dijo el hombre a su hija enfadado.

Elogian al hombre

Aunque el video tiene tiempo en redes, ha ganado gran popularidad recientemente en Facebook. Miles de usuarios elogiaron la decisión del padre de familia.

“Muy bien señor, hoy en día las niñas quieren estar pegadas al celular. Ojalá haya muchos más papás y mamás así”, “Ella tiene la oportunidad de estudiar y prepararse, cuántos niños no la tienen”, “Niñas jóvenes, estudien”, “Muy bien, estoy de acuerdo con ese castigo inteligente”, fueron algunos de los comentarios más curiosos.