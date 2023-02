Lleva a su perrito por un corte veraniego y termina trasquilado: “¡Parece Don Ramón!”

¡No aguantó las lágrimas! Una joven mostró cómo quedó su perrito tras llevado al estilista por un 'corte de pelo'. La historia se dio a conocer en TikTok y se volvió viral.

¿Qué te hicieron Ares?

Lissy Verástegui (@lissyverastegui) contó indignada lo que sucedió con su mascota. Esto luego de dejarlo en la veterinaria para que le realicen un corte de pelo. El perrito se acostó en la parte posterior del auto y se le notó deprimido por lo sucedido.

La joven mencionó que pidió un corte de verano, y no que lo 'trasquilaran'. “Nosotros dijimos: 'No lo rapen'”, indicó a la veterinaria cuando dejó a su mascota.

Lee también: Joven lleva a su perro a esterilizar y se lo entregan anestesiado: “Que buen viaje”

Asimismo, Lissy se molestó con su pareja por dejar que rapen a su mascota. “Me cag... a mi perrito... ¡Por tu culpa! Tu querías cortarle el pelo ¡Ahora se parece a ‘Don Ramón’!”, comentó entre risas y llanto por la curiosa apariencia del can. “No me importa la plata, me importa mi perro, creo que frío tiene, ¿Ares?... ¡Está deprimido también!”, sostuvo molesta mientras miraba a su mascota.

Perro habría sido rapado por comentarios de su vecina

Verástegui reveló que llevaron a Ares a la veterinaria por las constantes quejas de una vecina del departamento. “Lleven a su mascota para que lo bañen y le corten el pelo”, indicaba la señora. Ella habría comentado que había un perro grande y apestoso. Sin embargo, la dueña del can salió a defenderlo: “Ares no es porque lo bañamos a cada rato”.

Lee también: Veterinaria realiza examen médico ‘online’ con la fotografía de un perro y desata la risa en las redes sociales

La usuaria de TikTok reveló que nunca se imaginó que lloraría por un corte de pelo a su perro. “Les juro que he llorado y reído para que no me agarre la cólera”, fue la descripción del ‘clip’, que ha superado el millón de reproducciones.

Los cibernautas se expresaron al respecto por lo sucedido de manera divertida y sarcástica. “Ares: ¿cuál fue el mal que yo hice?”, “Acabaron con la carrera de influencer de Ares”, “Ares: solo las puntas por favor”, “Corte militar”, escribieron los cibernautas.