Madre ingresó a la cancha para reclamarle a un jugador que le cometió una falta a su hijo

Cuando se trata de asistir a los eventos de sus hijos, los padres estarán siempre ahí para darles su apoyo. Aunque en esta ocasión, una madre se mostró furiosa contra un jugador por hacerle falta a su hijo en un partido de fútbol.

El resto de los asistentes quedaron sorprendidos con el accionar de la mujer, pero felizmente no mayores problemas y el encuentro continuó con normalidad. El video fue subido a TikTok, plataforma en la que se convirtió en el contenido viral de la semana gracias a los usuarios que lo replicaron en sus redes sociales.

Eso es falta

La usuaria Andrea Falla (con nombre de usuaria '@andreafalla1') fue la encargada de registrar el curioso hecho. Se estaba disputando un partido entre dos equipos de fútbol juveniles, donde los padres y amigos asistieron para apoyar a los jugadores. El partido se disputaba con normalidad hasta que uno de los jugadores le hizo una falta a otro, dejándolo en el suelo.

Por un momento, la tribuna se paró para reclamar la falta, pero nadie pensó que la madre del joven terminaría ingresando al campo de juego para agredir al jugador que atacó a su hijo. Los árbitros tuvieron que retirarla del lugar para que el incidente no acabe en una tragedia. Sin embargo, el muchacho agredido no se molestó y continuó jugando. Andrea fue testigo de todo el hecho y subió el video a su cuenta de TikTok. El clip cuenta con más de 3 millones de reproducciones y 164 mil 'me gusta'.

"¡Mamá... es Mamá!", "Todo bien, pero me llegan a hacer eso en un partido de fútbol y se pudre todo", "Madre es madre y para ella no habrá un hijo malo", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el clip viral.