Profesor de inicial usó cuento para enseñar a sus alumnos que los varones pueden usar coronas: “Es un ‘profe’ maravilloso”

La formación de los niños viene de casa, pero el papel de la escuela también es fundamental. Esto lo sabe bien el protagonista de este video, quien buscó romper los tabúes impuestos por la sociedad en sus pequeños estudiantes.

Lee también: ¡Un puntito más! Estudiante desesperado por aprobar le baila a su maestra de literatura [VIDEO]

El profesor del año

El usuario de TikTok @profedanny mostró como les explica a sus alumnos que los varones también pueden usar corona. El maestro se apoyó en un cuento infantil para poder enseñarles a sus estudiantes que son libres de vestirse como les guste.

En el video, se puede apreciar a los niños creer que la historia se basa en una osa por la portada. No obstante, mientras más avanza el cuento, los alumnos se dan cuenta que el relato se basa en un oso. Al animalito de la historia le gustaba usar coronas y vestirse de colores.

Con esto, el maestro trató de hacerles entender a sus estudiantes que no existen objetos de ‘niñas’ o de ‘niños’, derribando los estándares sociales.

Lee también: Profesor de la UNI se vuelve viral por jalar a alumno que no puso su nombre en trabajo

El maestro recibió elogios de los usuarios

El video, publicado solo hace un día, se hizo tendencia en la plataforma de TikTok. Actualmente, el clip ostenta más de un millón y medio de visualizaciones. Asimismo, cuenta con más de 185 mil me gustas y más de 1900 comentarios.

"Que excelente labor el de este profesor", "Me encanta como hace a los niños cuestionarse y no solo decirles por qué si", "Soy profesora en formación y tú me inspiras mucho, eres una persona y profesional maravillosa", "Que afortunados son los niños", "Que necesarios eres. Gracias por tu trabajo", son algunos de los comentarios del video.