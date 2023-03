Profesora renuncia a su trabajo luego de 8 años y hace polémica crítica: “Paguen salarios dignos, no me dieron ni las gracias”

Una docente mostró su indignación tras renunciar a su trabajo después de 8 años y no recibir una liquidación por parte del centro educativo.

Una profesora mexicana evidenció su molestia al renunciar a su trabajo después de 8 años y no recibir una liquidación por parte de la escuela. Su queja se hizo viral en las redes sociales.

¡Una gran indignación!

Diana Clarissa (@dianaclarissa1) mostró su indignación al relatar su experiencia luego de renunciar a su trabajo de docente en un centro educativo. La profesora mencionó que tenía la esperanza de seguir enseñando, pero los bajos sueldos le impidieron continuar.

La maestra reveló que renunció luego de 8 años de servicio. Sin embargo, al momento de pedir su liquidación, el centro de estudios le aseguró que no tenía derecho a este beneficio laboral. Esto generó la molestia de la docente y la de miles de usuarios, quienes le mostraron su apoyo a Diana. "No me dieron ni las gracias por los 8 años de servicio, paguen salarios dignos", fueron algunas de las palabras de la profesora en el video.

Queja viral

El video se hizo viral de manera inmediata en la plataforma de TikTok. El clip, actualmente, cuenta con más de un millón de reproducciones. Asimismo, tiene más de 3092 comentarios y más de 47 mil 'me gusta'.

“Amo mi profesión, pero cada vez está más desvalorizada la labor docente, con 19 años de servicio estoy cansada de la toxicidad del sistema educativo”, “Tengo 9 años trabajando en la SEP y no hay día que no piense en renunciar y ser libre”, “Algunos docentes hasta tienen que pagar de su mismo salario para material didáctico”, “Usted fue mi maestra en la primaria me acuerdo de usted fue una gran maestra”, son algunos de los comentarios del video.

No es falta de vocación

En otro video, se puede ver a la profesora reaccionar a dos nuevas quejas de otras docentes sobre paupérrimo salario que reciben como maestras.

El clip cuenta con más de 180 mil reproducciones. Además, tiene 409 comentarios y más de 7500 'me gusta'.