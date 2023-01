Señora se molesta con mariachis por cantar "Las mañanitas" en fiesta nocturna: “¿Cómo se te ocurre?”

La música es parte importante de los cumpleaños o aniversarios. Entre las canciones infaltables, se encuentra "Las mañanitas"; sin embargo, una señora se molestó luego que los mariachis interpretaran esta canción en su celebración.

Una mujer criticó a los mariachis por tocar las mañanitas en un cumpleaños que se estaba realizando de noche.

Lee también: ¡Cumplieron su sueño! Jóvenes juntan dinero para regalarle un auto a su amigo

TikTok: "Las mañanitas no se tocan de noche"

“¿No pueden cantar otra cosa? ¿En la noche van a tocar las mañanitas?”, discutió la mujer que los contrató, en la puerta del local.

El vídeo del usuario de TikTok @aldoscenaschaconse mostró cómo el mariachi trató de hacer entrar en razón a la señora. El cantante explicó que la canción no tiene un momento definido, pero no obtuvo éxito.

Al final, la señora le tiró un billete a uno de los chicos y salió de la escena molesta. Los jóvenes, quienes esperaban en un taxi para regresar a su domicilio, exclamaron que “la mujer es ignorante, no conoce”.

Lee también: Policía rescata a perrito en medio de un incendio y las redes sociales lo llenan de elogios: "Eres mi héroe"

Reacción de los usuarios

El contenido audiovisual, que acumuló 35 mil reproducciones, se convirtió en viral debido a que cientos de internautas lo compartieron. Muchos de ellos no dejaron pasar los comentarios de la señora, cuestionando su accionar.



“Mejor que diga que no quiso pagar”, “Entonces la canción de Luis Miguel que dice cuando calienta el sol aquí en la playa, no puede escuchar de noche”, “Hubiesen cantado las nochecitas”, “No sabía que las mañanitas se cantaban solo en las mañanas”, fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios en el vídeo.